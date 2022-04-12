1, 7, 9 мая. Костанай готовится к майским праздникам

Майские праздники костанайцы, судя по всему, впервые за долгое время отметят с размахом. 1 мая, в день единства народа Казахстана, горожан ждут этно-ярмарка, тематическая выставка и праздничные концерты. В Сити-центре праздник продлится с 11 до 20:00 часов.

В 18:00 запланирована высадка деревьев на аллее Дружбы на набережной по ул. Гашека. В этом году Казахстан отмечает 30-летие со дня создания национальных вооруженных сил РК и 7 мая праздничные мероприятия продолжатся.

Читайте также: Как отдохнут казахстанцы на майские праздники в 2022 году

Ко Дню защитника Отечества, 7 мая, в 17:00 запланировано проведение концертной программы в Сити-центре с участием джазового оркестра, вокально-инструментального ансамбля «Караван», муниципального духового оркестра, патриотических клубов. Совместно с Департаментом полиции, Пограничной службой КНБ, воинской частью 6697 будет организована выставка оружия и других атрибутов военного дела.

День Победы в Костанае начнут отмечать уже с 5 мая, когда стартует акция «Фронтовые бригады». В течение трех дней в каждом дворе, где проживает ветеран, будут организованы музыкальные поздравления. 9 мая основные мероприятия будут традиционными и пройдут без ограничений: в 10:00 у Мемориала воинам-костанайцам, погибшим в годы ВОВ, состоится торжественная церемония возложения цветов с минутой молчания и оружейным залпом. Здесь же в Парке Победы будут работать несколько концертных площадок, а также две военно-полевые кухни. В Центральном сквере в 18:00 выступит духовой оркестр, а около Дворца молодежи в это же время — артисты областной филармонии. В Сити-центре концерт начнется в 19:00. Что касается акции «Бессмертный полк», то по всей стране она пройдет онлайн на специальной платформе «Ер есімі — ел есінде».

«В республике принято решение о «Бессмертном полку», но будут люди приходить, нужно организовать участок, перекрытие движение, совместно с полицией, обнародовать куда люди могут прийти, время сбора», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

В Костанае сегодня проживают 22 ветерана и инвалида ВОВ, 320 человек, работавших в тылу. Каждому ветерану ко Дню Победы выплатят по 1 млн тенге. Всего же соцпомощь к 9 мая получат 1800 человек. На эти цели предусмотрено 69 млн тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.