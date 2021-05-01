100 новых лиц Казахстана — Кто они?

Сегодня стали известны имена финалистов национального проекта «100 новых лиц Казахстана». Жюри отобрали 30 самых достойных, сообщает zakon.kz.

Хотя призовых мест, безусловно, достойны все. В небольшой подборке, мы попытались лишь показать, что жюри в своем выборе охватило все социальные и профессиональные слои богатого на таланты Казахстана.

Кайсар Табынов

Ученый, разработчик вакцин. Директор Международного центра вакцинологии КазНАИУ, профессор, стипендиат программы «Болашак». Он принадлежит к числу ведущих казахстанских ученых, которые специализируются на разработке, изучении и внедрении в производство различных поколений вакцин для животных, птиц и человека. Ему и его команде за последние 15 лет удалось создать 7 вакцин для ветеринарии и 3 вакцины для медицины против таких опасных инфекций как высокопатогенный грипп птиц, грипп лошадей, бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота, птичий грипп А/Н5М1, свиной грипп А/Н1М№1р4т09, а также сезонный грипп человека. 60% этих разработок уже успешно внедрены или находятся на стадии внедрения в производство.

Санжар Тайжан

Молодой инженер. В Англии работал с такими компаниями, как Jaguar и британская гоночная компания МсLаren. Основал команду из 30 студентов, которая приняла участие в конкурсе, и прошла в финал конкурса миллиардера Илона Маска Not-A-Boring Competition. Сейчас работает над тремя прорывными проектами в компании И. Маска.

Айгерим Карибаева

Художник, графический дизайнер, иллюстратор. Создала иллюстрацию к III саммиту UMAY Global Summit. Айгерим снискала любовь и популярность народа благодаря своим работам, в которых разные эпохи жизни народа, национальный колорит и современность, переплетаются между собой.

Картины иллюстратора о главном — о семье, о женской доле в этом мире, материнском счастье.

Я за развитие и прогрессивность с сохранением своих корней и идентичности. За то, чтобы каждый человек был человеком своего времени: максимально полезным, активным и находящимся в постоянном саморазвитии — культурном и духовном.

Так же Айгерим хотела бы, чтобы роль художников в стране была пересмотрена, было больше возможностей для развития своего таланта и создания авторских продуктов.

Даниель Диль

Шахтер. Спортсмен. Работает на шахте им. Костенко подземным горнорабочим. Мастер спорта международного класса по спортивной акробатике. Бронзовый призер Кубка мира 2017 г., Бельгия, Пурс. Бронзовый призер Кубка мира 2018 г., Азербайджан, Баку. Серебряный призер Кубка мира 2019 г. Португалия, Лиссабон. Победитель Кубка мира 2019 г. США, Лас-Вегас. Чемпион Азии 2019 г. Узбекистан, Ташкент. Многократный чемпион РК, и победитель множества международных турниров. Лауреат премии «Дарын» в номинации «Молодой рабочий», 2018 г. Победитель в номинации «Лучший спортсмен» 2017 г. и лидер 2018 г. среди спортсменов Федерации гимнастики.

Булбул Картанбай

Тренер хоккейного клуба в США. Первая казахстанка в женской NHL. Казахстанский хоккейный форвард, в настоящее время член Ассоциации профессиональных — женских хоккеистов и член национальной сборной Казахстана.

Она была первым игроком из Казахстана, которая играла в Национальной женской хоккейной лиге.

Амантай Байжанов

Инспектор батальона патрульной полиции УП Костаная, лейтенант полиции Амантай Байжанов стал настоящим героем. В феврале из-за резкого ухудшения погодных условий в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Выехавший на Федоровскую трассу, где произошло ДТП, страж порядка посчитал своим долгом сопроводить колонну машин до Костаная. Поскольку видимость была нулевая и невозможно было передвигаться без ориентира, сотрудник решил сам указывать путь и пробежал до города в сложнейших погодных условиях 2 км. Благодаря чему колонна машин благополучно доехала до Костаная.

Екатерина Вибе

Эколог. Ее научная деятельность связана с защитой леса. В данной сфере имеет более 60 научных публикаций. В рамках работы в ТОО «КазНИИЛХА им. А.Н. Букейхана» принимала участие в реализации ряда международных и республиканских проектов.

В их числе: С 2020 г. «Исследование устойчивости форм саксаула черного (Haloxylon aphyllum) к галлообразующим насекомым» совместно с институтом лесоведения (NIFoS) Республики Корея в рамках сотрудничества AFoCO-NIFoS.

2018-2020 гг. «Создание новых и адаптация существующих способов сохранения лесных экосистем Казахстана с целью эффективного их использования», задача «Трансферт и адаптация технологий по ускоренному выращиванию посадочного материала основных лесообразующих пород».

Мы не всех успели упомянуть. В список входят Дарын Абилжанов, Дамир Нуркежанов, Улан Усенов, Ахат Ракишов, Серикжан Кажытаев, Латиф Парпиев, Талгат Керимбаев, Амина Мирсакиева, Абай Хасенов, Роза Керимбекова, Мадина Ашилова, Ардана Ботай, Данияр Кожан, Данияр Сарсеев, Даулет Уранхаев, Дина Заитова, Малика Дуйсенбаева, Арвстан Абильдин, Жалгас Тайкенов, Таир Баталов, Виктория Пак, Дулат Тастекеев, Инна Корнеева.

Со всеми финалистами можно познакомиться здесь

Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства.

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