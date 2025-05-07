Обращаем ваше внимание на то, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) запустило новую программу, предоставляющую возможность иностранным гражданам, находящимся на территории страны с нарушением иммиграционного законодательства, добровольно покинуть США.
В рамках данной программы тем, кто примет решение вернуться на родину добровольно, будут оплачены расходы на обратный авиабилет, а также предусмотрена единовременная финансовая помощь в размере 1000 долл. США после возвращения.
Для подачи заявки необходимо воспользоваться мобильным приложением CBP Home.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отметила: «Добровольный выезд — самый безопасный, упорядоченный и экономичный способ избежать ареста и других серьёзных последствий».
Посольство призывает граждан, которые по различным причинам оказались на территории США без законного иммиграционного статуса, внимательно рассмотреть возможность участия в данной программе. Это может стать важным шагом к законному урегулированию текущей ситуации и сохранению права на въезд в США в будущем.
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