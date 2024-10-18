Об этом сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz. Она подчеркнула, что девочка неоднократно сигнализировала о беде школьному психологу. Однако никто никаких мер не принимал.

«Девочку с мамой перевезли в безопасное место, оказывается помощь. По итогам выездного заседания под председательством заместителя акима области приняты меры в отношении заместителя акима и директора школы. Это единственная школа в деревне, где ходит девочка. Ребенок сигнализировала о ЧП в опроснике психологу, но необходимую работу с ним не провели», — написала она.

ДП Жамбылской области подтвердило факт произошедшего.

«В ходе следствия были установлены два подозреваемых в совершении преступления. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан и арестован один подозреваемый. Второй подозреваемый объявлен в розыск, сейчас принимаются все необходимые меры по его задержанию. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан (изнасилование в отношении малолетнего ребенка-наказывается пожизненным лишением свободы)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции.

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