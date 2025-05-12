Карабалыкский районный суд вынес приговор двум главным специалистам отдела фитосанитарного контроля Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Они получали взятки от 13 водителей грузовиков в размере от 2 до 20 тысяч тенге за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра. Инспекторы и 13 взяткодателей были приговорены к различным срокам наказания, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Кроме того, с инспекторов взыскана сумма полученных взяток. По ходатайству государственного обвинителя суд вынес частное постановление в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства – с целью усиления профилактической работы среди сотрудников и исключения коррупционных правонарушений в будущем.
Приговор оглашался в присутствии коллег взяткополучателей и не вступил в законную силу.
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