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13 взяткодателей и два инспектора. Коррупция на фитосанитарном посту в Костанайской области  

— Сегодня, 10:33
Изображение для новости: 13 взяткодателей и два инспектора. Коррупция на фитосанитарном посту в Костанайской области  

alau.kz

Карабалыкский районный суд вынес приговор двум главным специалистам отдела фитосанитарного контроля Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Они получали взятки от 13 водителей грузовиков в размере от 2 до 20 тысяч тенге за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра.   Инспекторы и 13 взяткодателей были приговорены к различным срокам наказания, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, с инспекторов взыскана сумма полученных взяток.   По ходатайству государственного обвинителя суд вынес частное постановление в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства – с целью усиления профилактической работы среди сотрудников и исключения коррупционных правонарушений в будущем.

Приговор оглашался в присутствии коллег взяткополучателей и не вступил в законную силу.

 


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