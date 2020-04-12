USD 431.03
EUR 471.76
RUB 5.85
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. 14 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

14 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

14 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В Нур-Султане зарегистрировали 11 новых случаев заражения, в Павлодарской, Кызылординской, Алматинской областях — по одному случаю.

Таким образом, число больных COVID-19 в Казахстане выросло до 911.

Напомним, 86 человек в стране вылечились от коронавируса, 10 скончались.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Михаил Манько — Память о Великой Отечественной войне

Следующая новость

Усиление ветра с порывами. Прогноз на 13 апреля в Костанае