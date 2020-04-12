14 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Таким образом, число больных COVID-19 в Казахстане выросло до 911.
Напомним, 86 человек в стране вылечились от коронавируса, 10 скончались.
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