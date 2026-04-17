15 «квадратов» на человека: новые правила регистрации в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, где особое внимание уделили проблеме фиктивной регистрации граждан.

На совещании отмечено, что в стране сохраняются случаи массовой прописки людей в квартирах без фактического проживания. Для решения проблемы рассматривается ужесточение правил регистрации.

Норма площади и новые ограничения

Как напомнили участники заседания, в Астана уже действует ограничение: на одного человека должно приходиться не менее 15 квадратных метров жилья (за исключением членов семьи). Теперь аналогичный подход предлагается распространить и на другие регионы страны.

Кроме того, МВД планируется наделить дополнительными полномочиями — в частности, правом отказывать в регистрации третьих лиц при выявлении признаков фиктивной прописки.

Тысячи нарушений ежегодно

По данным правоохранительных органов, ежегодно в Казахстане выявляется около 8 тысяч собственников жилья, допускающих фиктивную регистрацию граждан.

В правительстве подчеркивают, что ужесточение контроля направлено на наведение порядка в миграционной сфере и снижение числа правонарушений, связанных с незаконной регистрацией.