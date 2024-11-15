16 ветрогенераторов выше ста метров: в Костанайском районе запустили электростанцию

В Майкольском сельском округе Костанайского района начала работу ветроэлектростанция мощностью 100 мегаватт. Объект полностью готов и подключён к подстанции «Батыс».
Станция состоит из 16 ветрогенераторов высотой более ста метров. Строительство инвестиционного проекта началось в 2024 году. На объекте установлено оборудование китайского производства.
Ожидается, что станция будет вырабатывать около 400 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Генерация начинается при скорости ветра от трёх метров в секунду.
Как пояснил генеральный директор ТОО «Universal Green Energy Construction» Тамерлан Разбеков, электроэнергия поступает в единую энергосистему. Её дальнейшее распределение находится в ведении системного оператора.
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что регион потребляет больше электроэнергии, чем производит. Дефицит создаёт сложности для реализации новых промышленных проектов.
«Новые, крупные проекты будут реализовываться и мы уже испытываем условно говоря недостаток электроэнергии для того чтобы строить проекты, заводы, фабрики и так далее», — сообщил глава региона.
По словам Аксакалова, в Костанае планируют строительство трёх подстанций. Он отметил, что существующие возможности уже ограничивают выдачу технических условий для новых объектов.
К 2027 году в Костанайском районе планируют построить ещё одну ветроэлектростанцию — вблизи села Ждановка. По мощности и масштабам она будет примерно сопоставима с запущенным объектом.
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