25-летний житель Костаная получил ножевое ранение

Конфликт, в результате которого оказался тяжело ранен молодой человек, произошёл на территории одного из пригородных костанайских дачных обществ, причём днём. На одном из участков отдыхала компания, участники которой поссорились. Мужчине было нанесено ножевое ранение в брюшную полость.

Как сообщили в ответ на наш запрос сотрудники областного полицейского департамента, по факту ножевого ранения, которое нанесено 25-летнему жителю Костанайского района, управлением полиции города проводится досудебное расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

«В ходе расследования установленно, что группа людей отдыхала на одной из дач в Костанае, в ходе чего, между двумя молодыми людьми возник словесный конфликт, в результате которого, 27-летний подозреваемый, нанёс телесные повреждения 25-летнему мужчине»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Пострадавший был доставлен в больницу. Ему смогли оказать своевременную помощь, и сейчас, по данным полиции, его жизни ничего не угрожает. Что касается подозреваемого, то оснований для заключения под стражу жителя Сарыкольского района, полицейские не усмотрели.

«Он ранее не судим. Никакого сопротивления не оказывал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,- рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

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