30 книг — читаем вместе. Такая акция сейчас проходит в областной библиотеке имени Толстого

Акция стала продолжением республиканской акции «Одна страна — одна книга». Цифра 30 выбрана не случайно и приурочена к 30-летию Независимости страны. Не все книги, вошедшие в тридцатку удалось найти в фондах музея, поэтому библиотекари предлагают читать их в цфировом формате. Для удобства читателей были даже сгенерированы QR — коды.

«30 книг – 30-летию Независимости» – так называется акция, которая проходит в библиотеке имени Толстого. Она стала продолжением уже традиционной республиканской акции — «Одна страна – одна книга». В 30 книг вошли произведения классиков, к примеру, Ибрая Алтынсарина и Мукагали Макатаева, а также произведения современных прозаиков. Представлена и детская литература, есть в списке даже – первый том «Гарри Поттера» на казахском языке. «Естественно, что библиотеку мы не комплектуем в силу разных причин — малая тиражность, премьерные книги, переводные книги,довольно сложно найти. И мы оказались в ситуации, что 30 книг у нас нет. Тогда мы стали искать выход, как же решить эту проблему. В электронных фондах национальной академической библиотеки есть ссылки на все книги, не только входящие в 30-ку рекомендованных к прочтению. Но пользоваться ссылкой, напечатанной на бумаге неудобно. Вводить длинный поисковый адрес проблематично. На помощь пришла система QR — кодов. На каждом телефоне у нас есть программа чтения QR — кодов. Сейчас платят даже при помощи QR — кодов. Я программе генераторов QR — кодов сгенерировала QR — код на эту электронную ссылку», — рассказала заведующая отделом «Универсальный читальный зал» областной библиотеки им.Толстого.

В фонде библиотеки нашли 13 книг, 15 доступны по QR — коду. Еще две сейчас готовят к доступу читателей, также через эту систему. Библиотекари говорят, специальные программы для чтения имитируют даже шелест страниц. На каждой полке есть заставка — поэзия, проза, переводная литература, то есть 30 книг разбиты по 5 разделам и в каждом из этих 5 разделов выбрано 6 наилучших книг. Выставка будет доступна для читателей в течение всего года. Поэтому присоединиться к акции и прочитать все тридцать лучших книг, может любой желающий.

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