70 Дедов Морозов и Снегурочек отправились поздравлять школьников Костаная

Фото Хамзы Нурпеисова
Украшенные по-новогоднему автомобили заменяют дедам Морозам и Снегурочкам оленью упряжку. Сегодня главные новогодние герои собрались на площади перед городским акиматом, чтобы отсюда в составе праздничной колонны отправиться поздравлять школьников города.
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16 человек получили поздравление от имени Президента страны. Таким образом был дан старт эстафете новогодних поздравлений.
«Всего у нас 35 Дедов Морозов, 35 Снегурочек. У нас в прошлом году такая идея была, но было меньшее количество Дедов Морозов, Снегурочек. 32 машины и сейчас дети они ждут вместе с родителями», — говорит руководитель отдела образования Костаная Гульсум Уразбаева.
Алжан Бельхиев учится в 115-ой школе, занимается футболом и тогызкумалаком. Говорит, что весь год старался вести себя хорошо, прилежно учился, а сейчас с нетерпением ждет появления Деда Мороза. Дед Мороз и Снегурочка, пообщавшись с Алжаном, перешли к самому главному моменту — вручению подарков. Как и 15 других школьников города, мальчик сегодня получил открытку от имени президента страны.
Также Алжану вручили планшет, сладкий подарок и книгу «Волшебное перо птицы Самрук». Поздравлять костанайских ребят сегодня будут от имени акима города. Еще ста талантливым школьникам также дед Мороз и Снегурочка доставят новогодние кульки и ценные подарки.
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