5-летний мальчик задохнулся в холодильнике

Трагедия произошла 8 августа. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать, сообщает Polisia.kz.

Это произошло в районе Байтерек Западно-Казахстанской области. По словам женщины, трое ее малолетних детей игрались на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое. Тогда женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть. По результатам медицинского исследования установлено, что причиной смерти стала “механическая асфиксия вследствие аспирации дыхательных путей с желудочным содержимым”.

– Этот холодильник имеет автоматическую систему запора, располагающуюся в металлической ручке на двери. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи, – объяснили в полиции.

Факт зарегистрирован как несчастный случай.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.