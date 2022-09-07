5-летний мальчик задохнулся в холодильнике

polisia.kz
Трагедия произошла 8 августа. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать, сообщает Polisia.kz.
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Это произошло в районе Байтерек Западно-Казахстанской области. По словам женщины, трое ее малолетних детей игрались на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое. Тогда женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть. По результатам медицинского исследования установлено, что причиной смерти стала “механическая асфиксия вследствие аспирации дыхательных путей с желудочным содержимым”.
– Этот холодильник имеет автоматическую систему запора, располагающуюся в металлической ручке на двери. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи, – объяснили в полиции.
Факт зарегистрирован как несчастный случай.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
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