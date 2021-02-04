6,5 тысяч заявок от очередников по программе «Шаңырақ» поступили в Казахстане

С начала января на участие в жилищной программе «Шаңырақ» было подано 29 заявок от очередников Костанайской области. По данным специалистов «Отбасы банк», куда поступали обращения, все эти заявки уже успели получить одобрение, передает alau.kz

С прошлого года очередники на жилье, среди которых многодетные и неполные семьи, гос.служащие и другие категории, могут стать участниками программы «Шаңырақ». Она также известна под названием «5-10-20». Программу запустили еще в августе 2020-го года и за прошедшие месяцы по всему Казахстану к работе приняли 6,5 тысяч заявок. Среди них есть и обращения от жителей нашей области.

«С момента запуска государственной программы «Шаңырақ» в костанайском регионе костанайским филиалом «Отбасы банк» было принято порядка 250 заявок. Из них выдано 99 заявок на сумму 1 миллиард 46 тысяч тенге»,- сообщил Канат Идрисов, начальник управления КОФ АО «Отбасы Банк».

Как сообщил начальник управления местного филиала, больших проблем при оформлении заявок люди не испытывают. Однако еще осенью от некоторых очередников поступали вопросы. Люди говорили, что срок на поиск жилья после одобрения заявки слишком мал. Он составлял всего 2 месяца. За это время очередник должен был найти на рынке первичные дом или квартиру и договориться с застройщиком. Сделать это успевали не все. После чего заявка обнулялась. Теперь правила стали удобнее.

«С ноября 2020 года срок положительного решения банка был увеличен с 2-х месяцев до 6 месяцев. По истечению 6-месячного периода положительного одобрения банка клиент, если за данный срок не нашел жилье на первичном рынке, может повторно прийти к нам в банк и повторно подать кредитную заявку»,- сказал Канат Идрисов.

В остальном изменений в программе «Шаңырақ» не происходило и пока не предвидится. Условия предоставления кредита остаются прежними. Ставка по займу составляет 5 процентов, минимальный первоначальный взнос — 10 процентов от суммы, срок займа — до 20 лет. Жилье можно приобрести в любых новых жилых объектах. Они могут быть построены как частными застройщиками, так и по заказу акиматов. В Костанае активное строительство ведется сразу в нескольких микрорайонах. Среди них популярностью пользуются «Береке» и «Юбилейный». Заселяться в возведенные квартиры некоторые участники программы «Шаңырақ» уже начали.

«В прошлом году в микрорайоне «Юбилейный» в 11 дом, который был построен частным застройщиком, было заселение клиентов. Ранее они подтвердили у нас свои доходы, платежеспособность, затем обратились к застройщику, так как у них этот дом уже был введен в эксплуатацию, они заключали договора купли-продажи и получали кредиты. И соответственно после получения кредита они уже въезжали в свои квартиры»,- сообщил Канат Идрисов.

Подтверждение платежеспособности еще одно из важных условий для участия в программе. При этом доход на каждого члена семьи очередника за последние полгода не должен превышать 126 917 тенге. Если это требование выдерживается, а все условия программы устраивают, то остается обратиться за более подробной консультацией в «Отбасы банк». Номера телефонов для этого указаны на экранах.

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