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7-килограммовый малыш появился в перинатальном центре Костаная

— Сегодня, 18:43
Изображение для новости: 7-килограммовый малыш появился в перинатальном центре Костаная

В перинатальном центре Костанайской областной больницы появился на свет батыр весом почти 7 килограммов и ростом больше 60 см. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Рауан третий ребенок в семье молодых костанайцев. Дома брата ждут трехлетние сестренки близняшки. Такие роды требуют особого внимания специалистов. Сейчас роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Несмотря на то, что мама богатыря не хочет называть своего имени в СМИ, она передаёт слова благодарности коллективу перинатального центра за профессионализм, уход и внимание к ней и сыну.

На фото новорожденный с акушеркой перинатального центра Борисовой Светланой Петровной.



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