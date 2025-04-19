В перинатальном центре Костанайской областной больницы появился на свет батыр весом почти 7 килограммов и ростом больше 60 см. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Рауан третий ребенок в семье молодых костанайцев. Дома брата ждут трехлетние сестренки близняшки. Такие роды требуют особого внимания специалистов. Сейчас роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Несмотря на то, что мама богатыря не хочет называть своего имени в СМИ, она передаёт слова благодарности коллективу перинатального центра за профессионализм, уход и внимание к ней и сыну.

На фото новорожденный с акушеркой перинатального центра Борисовой Светланой Петровной.

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