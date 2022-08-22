7-летнюю девочку искали в Костанайском районе

Вечером 21 августа на пульт «102» отдела полиции Костанайского района обратилась жительница города Тобыл и сообщила о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка.

7-летняя девочка в 20:50 часов ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По словам матери, это не первый случай.

«Получив сообщение, личный состав незамедлительно приступил к поискам. Был организован ситуационный штаб, где распределены все силы и средства по городу с проческой всех прилегающих улиц к месту проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течении двух часов ребенок был найден и передан семье», — сообщил и.о.начальника отдела полиции Костанайского района подполковник полиции Мухтар Джармухамедов.

Девочку обнаружили в кустах в 900 метров от дома с помощью служебно-розыскной собаки «Алладин».

Как оказалась, она заблудилась.

Мать найденной девочки поблагодарила сотрудников полиции за то, что нашли ее ребенка здоровым и невредимым.

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