А деньги получили. Несуществующих прикрепленных к медорганизациям выявили в Костанайской области

В Костанайской области проживает больше 800 тысяч человек. 650 тысяч, по официальным данным, застрахованы в фонде социального медстрахования. Причем за 400 тысяч костанайцев деньги оплачивает государство, оставшаяся часть — уже самостоятельно.

Недавно прокуратура Костанайской области завершила проверку прикрепленного населения к лечебным организациям., и выявила 50 тысяч человек, которых по сути как бы и нет. А вот деньги за них лечебные организации получали.

«Прокуратура проводила однократную проверку, было дано предписание по учреждениям, чтобы провести сверку в регистре прикрепленного населения, по тем кто выехал и кто умер, такая работа теперь проводится на постоянной основе. Регистр хорошо прочистен», — сообщил руководитель КФ «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек Нургалиев.

Причем проверяли численность прикрепленного населения не только за 2021 год, а за последние 4 года. Как отмечают в фонде, прокуратура проверила все больницы и поликлиники в Костанайской области. Но вот сказать, в каком районе или городе набралось большее количество несуществующих пациентов, в фонде затруднились, как и озвучить сумму уже выплаченную фондом за эти годы. Хотя если, взять цифры прошлого года, а в 2021 году один костанаец обходился фонду в 14 400 тенге в год, то за эти 50 тыс. человек фонд выплатил, возможно, 720 млн тенге. И это только за один год.

«Здесь важно, чтобы за несуществующего человека, если человека нет, физлица, а он прикреплен, нам в интересах, чтобы регистр содержал информацию о реально существующих людях», — отметил Батырбек Нургалиев.

Деньги за несуществующих пациентов, по словам представителей фонда, медорганизации Костанайской области государству должны вернуть.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.