Агрессивное вождение и грубость. Аким города озвучил жалобы костанайцев

Сегодня на аппаратном совещании в акимате Костаная обсудили обращения поступающие в ситуационный центр «Айкомек».

Если неделей раньше одна из частых жалоб в «Айкомек» была отсутствие горячей воды, то на этой неделе топ-5 жалоб возглавляет общественный транспорт. Все больше костанайцев звонят в ситуационный центр с одной и той же проблемой — не соблюдается интервал движения автобусов в утренние и вечерние часы. Автобусы приходится ждать очень долго. Жалуются костанайцы и на грубое поведение водителей. И это еще все.

«Отмечают агрессивное вождение маршрута № 27. Там госномер даже указан. Это где новые автобусы у нас пошли? Зачем так агрессивно выезжать? Вы хотите нам показать, что у нас новый автобус или что? Надо проводить работу с водителями. Руководитель маршрута здесь? Это не один житель, несколько обращались», — сказал Марат Жундубаев.

Выбоины и провалы на дорогах — вторая проблема, с которой обращаются костанайцы. Это, по их мнению, ведет к замедлению автомобильного трафика. Сегодня в работе Айкомека 50 обращений по этому вопросу. Аким города поручил отделу ЖКХ решить эту проблему. Отсутствие освещения тоже одна из жалоб костанайцев.

«Мы делали анализ проезжали, 70% опор уже смонтировано, до конца года есть еще время. Кабель- 63%, установка светильников — 60%. Три месяца еще осталось. Люди должны видеть эффект», — сказал акм Костаная.

Жалуются костанайцы и на медленный темп ремонта дорог и внутри дворовых территорий в городе. Но тут Марат Жундубаев отметил, что до конца сентября все дорожные работы завершатся, как и планировалось раннее. Кроме дороги, которая соединит Аэропорт и Костанай-2. Её должны завершить в ноябре, если позволят погодные условия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.