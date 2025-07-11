В Костанае прошло совещание по реализации программы «Таза Қазақстан». Напомним, инициатива была запущена в прошлом году по поручению Президента страны и направлена на благоустройство, озеленение и улучшение экологической ситуации в регионах. В районах привлекают к этой акции и школьников. Проводят различные конкурсы. На встрече с участием акима Костанайской области Кумара Аксакалова обсудили, какая работа проделана в регионах.

В Узункольском районе был объявлен конкурс «Покрась свой забор». Школьник Арсений Бибик приглашен на встречу с главой области. Он показал свой пример участия в акции «Таза Қазақстан».

«Прошёл очень интересный конкурс «Покрась свой забор». В данном конкурсе мы с ребятами участвовали с удовольствием. Нам выдали кисточки, краску, перчатки и мы начали разукрашивать заборы дома у себя. Я начал садить цветы, помог папе установить и покрасить забор. В гараже нашел свой старый велик, разукрасил его и установил, как подставку для цветов. Мама всё это сняла на видео и отправила в акимат. Позже работники акимата мне сказали, что я занял первое место и вручили мне планшет, я был этому очень рад. После этого я собираюсь держать в чистоте не только свой дом, но и все село», — поделился Арсений.

Глава области не оставил без внимания выступления мальчика и похвалил его за участие.

«Хочу поблагодарить Арсения за то, что он проявил вот такую инициативу, помогли родители, помогли предприятия, которые там базируются. Вот таких мальчишек и девчонок должно быть о очень много, которые могли бы своими руками много чего сделать. У нас должно быть много, целое движение в каждом селе, в каждом районе. Поэтом надо нам подумать. Мы поможем вам организационно и будем максимально поощрять вот таких детей», — отметил глава области.

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