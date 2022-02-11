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Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

Фото: Instagram / evgeniabrik

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Актриса театра и кино Евгения Брик умерла в 40 лет, сообщила журналистка Катерина Гордеева в Facebook, передает ria.ru

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева.

Брик известна по ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», сериалам «Оттепель», «Адаптация», «Романовы» и многим другим.
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