Депутат Мажилиса Абзал Куспан, являющийся одним из разработчиков принятого сегодня в Мажилисе закона об амнистии, прокомментировал возможность распространения амнистии на пьяных водителей, передает Tengri Auto.

Он разъяснил, какие категории осужденных по ДТП не попадают под амнистию.

«По транспортным видам преступлений, если они совершены в пьяном состоянии, либо если они по неосторожности повлекли гибель людей, на них амнистия распространяться не будет. По всем остальным категориям, если оно совершено неумышленно, амнистия будет применяться», — сказал Куспан на брифинге в Мажилисе.

Депутат также озвучил статистические данные по совершенным в стране ДТП.

«По данным МВД, в последние годы было совершено 2,5 тысячи ДТП, из них гибель людей повлекли 453. 3,3 тысячи человек получили различного рода травмы. Как показывает практика, такое жесткое наказание повлияло, количество ДТП идет к снижению. Поэтому, мы решили на них акт амнистии не распространять», — добавил Куспан.

На дорогах Казахстана стало втрое опаснее.

С начала 2025 года в Казахстане резко выросло число ДТП. По данным Комитета по правовой статистике Генпрокуратуры, за первые четыре месяца зарегистрировано 9,2 тысячи аварий — это почти в три раза больше, чем за тот же период в 2023 году. Погибли 558 человек, около 12,5 тысячи получили травмы.