Артисты областной филармонии выехали с гастролями по Костанайской области

Ыбрай Есжанов работает в филармонии уже 6 лет, он руководитель ансамбля «Акжелен», и признается, что после ослабления карантинных мер выезд по районом и городам области для артистов как глоток свежего воздуха.

«После карантина мы уже были в Житикаре, Лисаковске и в Карабалыкском районе. После пандемии зритель соскучился по живым концертам. Много оваций, нас очень хорошо встречали во всех районах. Зрителей собирается много«, — рассказывает руководитель ансамбля «Акжелен» Ыбрай Есжанов.

В рамках проекта «30 добрых дел» артисты областной филармонии выехали с бесплатными концертами по районам. С этого месяца артисты планируют выступать не только в районных центрах, но также по пути заезжать и в маленькие села. Так совсем недавно после концерта в Узынколе, артисты порадовали своим творчеством и жителей поселка Харьковский Мендыкаринского района.

«В дальнейшем у нас в планах охватить всю нашу область. И заключительные концерты мы ближе к новому году дадим тут в городе Костанай. Там участвуют наши танцевальные коллективы «Костнайские зори» участвует оркестр казахских народных инструментов, русский оркестр, камерный оркестр «Акжелен», и также все наши солисты.», — рассказывает и.о Костанайской областной филармонии Берик Уразалин.



К слову, артисты филармонии радуют своим творчеством не только жителей районов и сел, но и зрителей областного центра. Каждую неделю стены областной филармонии собирают полный зал, ну насколько позволяют карантинные ограничения — это 20 % заполняемости.

«В начале марта мы потихоньку начали входить в колею и знаете сейчас залы полные. Ну опять же у нас на 1000 зал допускается только 20 % соответственно только 250 человек мы собираем на каждый концерт. Концерты у нас как правило 2 раза в неделю мы даем, разного плана», — отметил Берик Уразалин

Сейчас в планах у руководства филармонии провести множество мероприятий международного уровня, в августе готовятся провести большой форум дирижеров с приглашением артистов из стран СНГ, а также фестиваль тюркоязычных народов, конечно если позволит эпидситуация в стране.

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