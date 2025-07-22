В Казахстане тысячи аварийных и ветхих домов. Об этом LS сообщили в министерстве промышленности и строительства.

По информации ведомства, из 59,2 тыс. многоквартирных жилых домов (МЖД) 1 тыс. – аварийные, еще 2,6 тыс. – ветхие. Всего – 3,67 тыс. объектов, которые необходимо обновить.

Говоря о темпах реновации, в министерстве отметили, что в 2024 году при планах по сносу 137 МЖД были ликвидированы 94. Обеспечено жильем 3,5 тыс. собственников (план 1,8 тыс. собственников).

В 2023 году снесено 82 объекта при плане 120, построено 52 здания. Обеспечено новыми квартирами 854 собственника.

В министерстве уточнили, что для вопроса аварийных и ветхих домов местные исполнительные органы принимают программы реновации жилищного фонда «старых кварталов». Также в соответствующей концепции установлены механизм и критерии, включая порядок и условия возмещения собственникам. Кроме того, есть механизмы финансирования, учитывая местный бюджет и инвестклимат каждого региона.

В этом году акиматами переутверждены дорожные карты по сносу и обеспечению новыми объектами хозяев вплоть до 2029 года.

Между тем глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов отметил, что по программе реновации в стране планируется переселить порядка 30-40 тыс. собственников аварийного и ветхого жилья.

В том числе в Алматы в 1,4 тыс. ветхих зданий, в которых живет 43 тыс. человек. Программой до 2030 года планируется обновить 676 объектов и переселить в благоустроенные квартиры 7,5 тыс. владельцев. Общий бюджет достигает до 1,12 трлн тенге (местное финансирование и частные инвестиции). В этом году – 95 млрд тенге: 65 млрд тенге – от частных компаний, 30 млрд тенге – от бюджета.

«В стране наблюдается переход к системной модернизации, когда не просто разрозненные действия, а квартальная реконструкция с инфраструктурой, лифтами, пандусами сейсмобезопасностью. Также есть готовые схемы компенсации: «комната за комнату», выкуп по рыночной цене, временное жилье с инвесторами. Координация усилена за счет собственного управления с участием СПК. В Алматы учитывается сейсмичность, так как сносятся дома в разломах. Также происходит адаптация для маломобильных жителей», – перечислил преимущества новой программы реновации Е. Мусрепов.

Говоря о рисках, эксперт отметил, что из-за частного финансирования могут возникнуть задержки. Также сроки затягиваются из-за собственников, которые не дают согласия. Помимо этого, может возникнуть дефицит социальной и транспортной инфраструктуры, как показывает опыт плотной застройки без надлежащего планирования.

Для снижения доли изношенных зданий Е. Мусрепов посоветовал усилить текущий ремонт и техническое обслуживание по пункту содержания. Эксперт добавил, что разработка новых правил уже ведется с 2023 года.

Он также предложил внедрить системы мониторинга, чтобы контролировать инфляцию, сроки эксплуатации, регулярные паспортизации и осмотры.

«Важен переход на энергоэффективные стандарты в новых и отремонтированных зданиях. Необходимо городское планирование с социальной инфраструктурой: школы, поликлиники, коммерция, транспорт. Нужно обеспечение финансирования реновации с республиканского уровня, включая облигации для ускоренного строительства соцжилья. Помимо этого в стране должен быть общественный контроль: участие жителей, неформальный надзор, прозрачность механизмов выкупа и переселения. Такие меры уже заложены, но важно усилить», – пояснил Е. Мусрепов.

Также он считает, что для устойчивого жилищного фонда нужны регулярное обслуживание, законодательная поддержка, активное финансирование и жесткий стандарт инженерной и социальной инфраструктуры.

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