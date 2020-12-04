Бензовоз слетел в кювет на автодороге «Мамлютка-Костанай»

Житель Костаная Игорь Мойсов позвонил в полицию Северо-Казахстанской области, чтобы поблагодарить дорожный патруль за оперативную помощь на трассе, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в последние дни ноября на дороге «Мамлютка-Костанай» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза. Машина, следовавшая из Костаная в Омск, поздним вечером оказалась в кювете вблизи села Пресновки. К счастью, цистерна бензовоза был пустой. Водитель в результате происшествия не пострадал. Сам позвонил на пульт 102.

«На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции в составе Амиржана Таккужина и Сергея Полуянова. Оценив обстановку, полицейские обратились за помощью к Вадиму Бикину, начальнику дорожно-эксплуатационного участка № 67 областного филиала ТОО «Казахавтодор». Вскоре на помощь прибыл тягач под управлением работника ДЭУ Владимира Крайса. Бензовоз вернули на трассу. Патрульные полицейские в это время обеспечивали безопасность движения», — рассказали в пресс-службе.

Командир батальона патрульной полиции Ерлан Мадиев отметил, что в сложных погодных условиях, в любое время суток полицейским помогают дорожные службы и руководители агроформирований.

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