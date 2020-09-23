Бесплатные курсы порогового массажа проводят для мам детей с инвалидностью

Этот проект стал одним из победителей ярмарки социальных идей, которая состоялась в регионе в этом году. Из-за того, что полученный грант на реализацию идеи был небольшим, курсы запустили разово, передает alau.kz

Тела этих женщин исписаны числами. По ним они учатся безошибочно проводить друг другу пороговый массаж, который призван снимать на боль. Вот только заболевших среди собравшихся нет. Но они есть дома у каждой из пришедших на такие курсы массажа женщин.

«Я мама особенного ребенка. Я пришла на эти курсы, чтобы самой выучиться и облегчить боль ребенку. Потому что это бесконечные занятия, они требуют много денег, а то, что мы получаем – это практически мизер. Мы обычно как что – бежим же к врачам. А оказывается можно, есть такие случаи, когда можно обойтись без медицинской помощи. Можно научиться самим обычным навыкам и применять их,»- поделилась Айгуль, посетительница курсов.

Мамы детей с инвалидностью учатся массажу на себе. Им предстоит посетить немало занятий, перед тем как они смогут проводить его своему ребенку. Женщин учат висцеральному массажу, или как его называют правка живота. Тренер курсов говорит, что проводить такой массаж люди могут сами и это безопасно. Главное выполнить все верно, а само обучение здесь называют простым.

«Прошла обучение я 6 лет назад у московского профессора Огулова, обучаю я третий год. Чем мне нравится эта методика, тем, что очень серьезные проблемы можно убрать за час. Допустим, могу про себя сказать, что у меня ребенок очень часто болел. И постановка почек дала очень хорошие результаты. Она за 6 лет не то, что в больницу не попала — а лежала она 2 раза в год – она даже ни одной таблетки не выпила. То есть методика очень простая доступная. И дается очень просто при помощи ассоциаций»»,- рассказала Наталья Филатова, тренер курсов порогового массажа.

Наталью нашли участники инициативной группы «Луч надежды». В этом году они выиграли грант на ярмарке социальных проектов. Их идея заключалась в том, чтобы организовать такие курсы для нескольких десятков мам.

«У нас у всех детки больные с ДЦП и нам всем очень трудно на массаж нанимать. Желательно нашим деткам делать массаж постоянно. А так как мы можем попасть в реабилитационные центры раз в три месяца, нам этого очень мало – 10 дней. И поэтому мой проект выиграл»,- сообщила представитель инициативной группы «Луч надежды» Валентина Нестерова.

Сумма гранта составила 200 тысяч тенге, но оказалось что этой суммы недостаточно для запуска длительных курсов. Валентина рассказала, что пришлось долго искать массажиста, который бы согласился за столь небольшие деньги провести целый курс для 40 женщин. Ведь его обычная стоимость достигает 160 тысяч тенге за обучение 1 человека. Тем не менее, идею все же удалось воплотить в жизнь при этом бесплатно для самих мам.

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