Бессонные ночи, драки, туалет под окнами. Жители домов в Костанае устали от ежедневных «концертов»

В редакцию информагентства alau.kz обратились жители домов №10 и 12 по улице Кубеева. Люди просят принять меры, поскольку под окнами их домов ежедневно происходят «концерты».

Как говорят жители, все дело в круглосуточном магазине, который находится в цокольном помещении дома.

«Клиенты данного магазина распивают спиртные напитки, выйдя из магазина. Они курят, устраивают драки, ходят в туалет под окнами первого этажа, засыпают пьяными на тротуаре. Постоянный шум, крики, нецензурная брань с 22.00 вечера и до 7.00. Хотя, по закону запрещено распивать спиртные напитки во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах, на детских площадках, в зонах отдыха. Запрещено шуметь после 22.00 и применять нецензурную брань, а также запрещено продавать спиртное в ночное время. Алкоголь продают и люди идут сюда. Каждую ночь мы, жильцы дома, вынуждены вызывать полицию. Нарушен наш сон и спокойствие, а также санитарное состояние нашего дома», — сообщили жильцы.

По словам жительницы дома , в ночь с 13 на 14 июля соседи вызывали сотрудников полиции.

«Я лично вызывала четыре раза сотрудников полиции, но они не приехали. Всю ночь мы не спали из-за посетителей и разборок посетителей магазина. Для всех закон един. Просим принять меры в отношении магазина, чтобы можно было спать и дышать спокойно», — говорят люди.

За комментарием мы обратились в пресс-службу ДП Костанайской области.

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