Без вести пропавшая в Костанайской области пенсионерка нашлась

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 71-летняя Галина Малова найдена.

«Без вести пропавшая Галина Малова найдена возле села Молокановка, она вышла на трассу, от кого-то позвонила. Участковый поехал забирать. С ней все в порядке»,-сообщили в ведомстве.

Напомним, Галина Малова 7 октября ушла в лес за грибами и до настоящего времени местонахождение ее было неизвестно.

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