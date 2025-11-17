Без вскрытия черепа: в Костанае нейрохирурги осваивают сложные операции на сосудах мозга





В городской больнице Костаная проходит мастер-класс по внутрисосудистым операциям на головном мозге. Своим опытом с местными специалистами делится нейрохирург Национального госпиталя Медицинского центра Управления делами Президента РК Мынжылкы Бердиходжаев.

Такие вмешательства проводят под рентгеновским контролем: специальные инструменты подводят к поражённому участку через сосуды. Это позволяет лечить некоторые сосудистые патологии без вскрытия черепа.

Во время мастер-класса врачи разобрали сложные случаи артериовенозной мальформации, обнаруженной у пациентов после кровоизлияния. Это врождённая аномалия, при которой артерии и вены соединяются неправильно.

В ходе работы поступил и экстренный пациент с кровоизлиянием в мозг. Как рассказал Бердиходжаев, его внепланово взяли на исследование, по результатам которого предстояло определить необходимость операции.

Нейрохирург занимается своей специальностью 22 года. Внутрисосудистые вмешательства на головном мозге он вместе с коллегами начал внедрять в Казахстане в 2012 году. Тогда же провёл первые обучающие мастер-классы для костанайских врачей.

По его словам, с тех пор возможности специалистов значительно расширились. Сейчас для доступа к поражённым участкам используют как артериальную, так и венозную системы. Это позволяет работать со сложными мальформациями, лечение которых другими способами крайне затруднено. При этом такие вмешательства сопряжены с высокими рисками.

Бердиходжаев также рассказал о случаях тромбирования ранее установленных стентов. По его наблюдениям, за последние годы это произошло примерно с 5% стентов. Врач отметил, что подобные нарушения наблюдались при коронавирусной инфекции, однако причины описанных случаев пока установить не удалось.

В Костанае есть необходимое оборудование и подготовленные специалисты для проведения подобных операций. Медицинскую помощь оказывают в рамках ОСМС, поэтому пациентам, в том числе экстренным, могут проводить такие вмешательства в регионе.

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