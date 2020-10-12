Библиотека им.Толстого выиграла гран-при республиканского конкурса за лучший онлайн-проект

Областная библиотека имени Толстого стала обладателем гран-при республиканского конкурса за самый уникальный онлайн-проект. Он посвящен обучению библиотекарей медиаграмотности и критическому мышлению. Как выяснилось, работа костанайской библиотеки в этом направлении уникальна, передает alau.kz

Обилие информации в современном обществе заставляет людей относиться к ней более избирательно. И вот уже костанайские библиотекари становятся участниками уникальных для региона тренингов по развитию критического мышления и медиаграмотности. Директор областной библиотеки имени Толстого утверждает, что сегодня работа ее сотрудников заключается не просто в выдаче книг под запись. С приходом интернета она стала намного шире.

«Мы не имеем возможности приобретать новую литературу, не всегда то, что нам нужно. Поэтому в помощь печатным изданиям идет интернет-информация. И там мы должны находить источник. Мы должны сами узнать, найти в интернете первоисточник, чтобы сделать ссылку»,- рассказала директор Костанайской областной универсальной научной библиотеки им. Л. Толстого.

Не доверять, не проверив — такому принципу обучают костанайских библиотекарей. Каждому читателю, который обратился к сотрудникам за помощью в поиске информации, нужно отыскать достоверные данные. Тому как это сделать, не запутавшись во всемирной интернет-паутине, директор библиотеки имени Толстого и обучала своих сотрудников. А затем она решила в онлайн-режиме привлечь к этой работе зарубежных тренеров по медиаграмотности. В итоге охватить удалось библиотекарей не только нашего региона, но и соседних областей.

«Для библиотекарей Костанайской области апрель-май. Для Казахстана июнь-июль. И тренинг трехдневный с украинскими тренерами был в июле. И сразу этой темой заинтересовалось министерство культуры. Были публикации в «Егемен Қазақстан», на сайте министерства культуры, управления культуры. И министерство культуры предложило мне провести такие тренинги, когда мы вернемся к оффлайн, то есть к нормальному режиму работы»,- сказала директор библиотеки.

Костанайские тренинги оказались настолько уникальными, что получили гран-при республиканского фестиваля как лучший онлайн-проект. А вместе с ним библиотеке Толстого достался и сертификат на полмиллиона тенге. Но важнее полученной награды, в библиотеке все же считают знания. И мыслить критически теперь стало главным постулатом всей работы сотрудников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.