Богатая или бедная? Казахстанцы теперь могут проверить статус своей семьи

В мобильном приложении eGov Mobile появился новый сервис — калькулятор оценки благосостояния. С его помощью казахстанцы могут предварительно определить, к какой категории благосостояния относится их семья.
Новый инструмент запущен в рамках подготовки к переходу на адресное предоставление отдельных мер государственной поддержки, который начнётся с 1 января 2027 года.
При оценке учитываются не только доходы и имущество семьи, но и социальные обстоятельства: количество членов семьи, наличие детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.
Всего методика включает более 59 показателей по шести направлениям.
Для расчёта необходимо указать сведения о семье. На основании введённых данных калькулятор определит предварительный уровень её благосостояния.
При этом результаты расчёта носят исключительно справочный характер. Они не являются официальным решением о назначении или прекращении социальных выплат.
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