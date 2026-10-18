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Богатая или бедная? Казахстанцы теперь могут проверить статус своей семьи

— Сегодня, 18:30
Изображение для новости: Богатая или бедная? Казахстанцы теперь могут проверить статус своей семьи

Сгенерировано ИИ


В мобильном приложении eGov Mobile появился новый сервис — калькулятор оценки благосостояния. С его помощью казахстанцы могут предварительно определить, к какой категории благосостояния относится их семья.

Новый инструмент запущен в рамках подготовки к переходу на адресное предоставление отдельных мер государственной поддержки, который начнётся с 1 января 2027 года.

При оценке учитываются не только доходы и имущество семьи, но и социальные обстоятельства: количество членов семьи, наличие детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Всего методика включает более 59 показателей по шести направлениям.

Для расчёта необходимо указать сведения о семье. На основании введённых данных калькулятор определит предварительный уровень её благосостояния.

При этом результаты расчёта носят исключительно справочный характер. Они не являются официальным решением о назначении или прекращении социальных выплат.



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