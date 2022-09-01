Более 100 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Костанайской области

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области пресечен канал поставки наркотиков в регион.
Подробности операции по задержанию подозреваемых, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора 2022», сообщил начальник подразделения Асылбек Альмагамбетов.
Полковник полиции рассказал, что 31 августа при проведении оперативных мероприятий на 107 километре трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган была остановлена автомашина «Лада Ларгус», под управлением 46-летнего жителя Карабалыкского района. В салоне автомашины при обыске обнаружено три мешка с веществом растительного происхождения.
В дальнейшем проведенной экспертизой было установлено, что данное вещество — высушенная марихуана, весом более 100 кг.
— При проведении первоначальных следственных действий установлено, что данная крупная партия наркотиков была доставлена в область из Южных регионов страны, — продолжил Асылбек Альмагамбетов.
Напомним, что уже не в первый наркоборцы пресекают канал поставки наркотиков в область. Месяц назад из незаконного оборота наркотиков было изъято более 40 кг марихуаны и 8 кг гашиша.
— Наркотики предназначались для распространения на территории области. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 297 ч 3 УК РК «Незаконные хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах», — отметил Асылбек Альмагамбетов.
В настоящее время подозреваемый арестован.
С начала года из незаконного оборота костанайскими полицейскими изъято более 170 кг различных наркотических средств.
Одна из целей ОПМ «Карасора 2022» — это пресечение каналов поставки и сбыта наркотиков из других регионов страны. Для этого в области работают специально созданные мобильные группы.
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