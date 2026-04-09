Более 200 казахстанцев заявили об отказе от пособий из-за отсутствия нуждаемости





Свыше 200 граждан после SMS-оповещений заявили об отказе от пособий в связи с отсутствием нуждаемости. Минтруда также представило проект сервиса, который позволит состоятельным получателям добровольно отказываться от выплат через eGov Mobile, без посещения государственных органов.

Категории семей дополнительно проверяют

По поручению Премьер-министра рабочая группа Министерства труда и социальной защиты населения выезжает в регионы. На базе территориальных департаментов специалисты проводят консультации по возникающим вопросам.

Одновременно министерство совместно с акиматами дополнительно проверяет домохозяйства, отнесённые к категориям с высоким уровнем благосостояния. По результатам уточняют их социально-экономическое положение, чтобы обеспечить объективность оценки и корректно определить категорию благополучия.

Глава Правительства поручил сделать удобнее калькулятор определения уровня благосостояния семьи: данные в нём должны автоматически заполняться из государственных информационных систем. Также поставлена задача ускорить подключение банков второго уровня к «Цифровой карте семьи».

Меры местной соцпомощи объединили

В рамках Единой цифровой платформы пересмотрели 66 мер социальной помощи, которые предоставляли местные исполнительные органы.

По итогам ревизии 38 мер оптимизировали из-за частичного дублирования на центральном и местном уровнях. Оставшиеся 28 объединили в 13 укрупнённых направлений с едиными критериями назначения по всей стране.

Платформа позволяет контролировать оказание поддержки от подачи заявления до выплаты, отслеживать количество получателей, востребованность помощи и расходы местных бюджетов. Система также направлена на исключение дублирующих выплат.

Приём заявлений и назначение поддержки через платформу запустили в июне 2026 года. С этого времени поступило более 55 тысяч заявлений на сумму свыше 2,5 млрд тенге. Рассмотрены и одобрены заявления на сумму более 1,8 млрд тенге.

Сейчас проводится интеграция платформы с «Цифровой картой семьи».

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