Более 30 уголовных дел завели костанайские полицейские за экологические преступления

12 октября в Костанайской области стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытия экологических преступлений.

22 мобильные группы ежедневно проводят рейдовые мероприятия на территории области. В их составе: сотрудники природоохранной полиции, а также представители местных исполнительных органов, лесных хозяйств и других заинтересованных служб.

Всего сотрудниками природоохранной полиции УМПС ДП области за 9 месяцев 2020 года привлечено к административной ответственности 498 правонарушителей, в том числе 197 – за нарушение правил охоты (ст. 382 КоАП РК), и 301 — за нарушение правил рыболовства (383 КоАП РК). В целом за нарушение природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму более 5 миллионов тенге, из них на сегодняшний день около 4 миллионов уже оплачено.

Кроме этого, полицейскими, за совершение экологических преступлений зарегистрировано 31 уголовное дело, в том числе:

— по статье 337 УК РК (незаконная охота) – 9,

— по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими видами животных и их частями) – 5;

— по статье 340 УК РК (незаконная порубка деревьев) 17.

2 уголовных дела уже направлены в суд (оба по статье 337 УК РК).

По словам старшего инспектора отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП области Газретгали Алимгазина, с начала открытия сезона охоты с 5 сентября т.г. за нарушения природоохранного законодательства составлено 78 административных протоколов с суммой штрафов более 800 тысяч тенге. Также сотрудниками полиции зарегистрированы и ведутся расследования по 4 уголовным делам (по ст.337 УК РК).

«Вопросы соблюдения природоохранного законодательства находятся на контроле. Нами проводятся постоянные профилактические мероприятия. Однако, лица, совершившие правонарушения, будут привлекаться к административной или уголовной ответственности в зависимости от совершенного ими деяния», — отметил майор полиции.

ОПМ завершится 11 ноября 2020 года.

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