Более 300 населенных пунктов и улиц переименуют в Костанайской области

Об этом сообщил во время онлайн-брифинга в РСК и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали Бимаганбетов.

Точные сроки, когда произойдет переименование, неизвестны – в планах.

По его словам, из 585 – 53 села, 29 округов, 503 улиц имеют идеологически устаревшие названия, которые требуют ономастического обновления.

«Большинство из них сосредоточено в приграничных районах, — отмечает спикер. — В дальнейшем по области планируется переименовать 364 населенных пункта и улицы, а также присвоить имена исторических лиц 76 объектам социально-культурного назначения в соответствии с утвержденными списками», — сообщил Кенжегали Бимаганбетов.

Все новые названия будут выбраны из списка «Исторических лиц», который согласован с Администрацией Президента РК.

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