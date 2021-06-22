Более 300 населенных пунктов и улиц переименуют в Костанайской области

alau.kz
Об этом сообщил во время онлайн-брифинга в РСК и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали Бимаганбетов.
Точные сроки, когда произойдет переименование, неизвестны – в планах.
По его словам, из 585 – 53 села, 29 округов, 503 улиц имеют идеологически устаревшие названия, которые требуют ономастического обновления.
«Большинство из них сосредоточено в приграничных районах, — отмечает спикер. — В дальнейшем по области планируется переименовать 364 населенных пункта и улицы, а также присвоить имена исторических лиц 76 объектам социально-культурного назначения в соответствии с утвержденными списками», — сообщил Кенжегали Бимаганбетов.
Все новые названия будут выбраны из списка «Исторических лиц», который согласован с Администрацией Президента РК.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области