Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на заседании Правительства рассказал о работе по озеленению благоустройству общественных пространств и очистке территорий региона в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан». Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.
По его данным, за 2,5 года благоустроено 87 парков и скверов, установлены 293 детские и спортивные площадки. Эти места стали центрами семейного отдыха и общения. На 4 тысячах улиц установлено более 48 тысяч светильников. Уровень уличного освещения с 2023 года вырос с 57% до 90%, что сделало населенные пункты комфортнее и безопаснее.
В этом году работы по освещению завершатся.
Отремонтирован 191 многоквартирный дом: обновлены кровли, балконы, фасады, установлена архитектурная подсветка. Это формирует современный, аккуратный облик городов и сел.
Особое внимание в Костанайской области уделяется озеленению. За 2,5 года высажено более 338 тысяч деревьев и кустарников.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.