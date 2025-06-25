Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на заседании Правительства рассказал о работе по озеленению благоустройству общественных пространств и очистке территорий региона в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан». Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

По его данным, за 2,5 года благоустроено 87 парков и скверов, установлены 293 детские и спортивные площадки. Эти места стали центрами семейного отдыха и общения. На 4 тысячах улиц установлено более 48 тысяч светильников. Уровень уличного освещения с 2023 года вырос с 57% до 90%, что сделало населенные пункты комфортнее и безопаснее.

В этом году работы по освещению завершатся.

Отремонтирован 191 многоквартирный дом: обновлены кровли, балконы, фасады, установлена архитектурная подсветка. Это формирует современный, аккуратный облик городов и сел.

Особое внимание в Костанайской области уделяется озеленению. За 2,5 года высажено более 338 тысяч деревьев и кустарников.

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