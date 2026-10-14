Более половины домохозяйств Казахстана отнесли к категории С





В Казахстане к категории С относятся 3,2 млн домохозяйств — это 52% от их общего числа. Ежемесячный доход на каждого члена семьи в этой категории составляет от 203 тыс. до 305 тыс. тенге. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в СЦК.

Одним из критериев категории С также является обеспеченность жильём площадью свыше 40 квадратных метров на человека.

К этой категории могут относиться индивидуальные предприниматели и владельцы малых предприятий, а также владельцы автомобилей массового сегмента, включая Lada, Chevrolet и Toyota. Для граждан, занимающихся сельским хозяйством, предусмотрен критерий наличия сельскохозяйственных земель площадью от 5 до 50 гектаров.

Министр подчеркнул, что меры государственной поддержки для домохозяйств категории С, как и категории D, сохраняются.

Кто относится к категории D

Категория D включает экономически уязвимые домохозяйства, доходов которых недостаточно для обеспечения финансовой устойчивости. Непредвиденные расходы могут существенно ухудшить их материальное положение.

В Казахстане к этой категории относятся 1,4 млн домохозяйств, или 22% от общего числа. Ежемесячный доход на каждого члена семьи составляет от 51 тыс. до 102 тыс. тенге.

Среди других характеристик — наличие просроченной кредитной задолженности, отсутствие занятости у трудоспособных членов семьи, а также обеспеченность жильём площадью не менее 18 квадратных метров на человека.

«Как я уже сказал, критерий нуждаемости для данной категории не распространяется. Они как получали пособие, так и получают», — заявил Аскарбек Ертаев.

Категория E — наиболее уязвимые семьи

К категории E относятся экономически и социально уязвимые домохозяйства, находящиеся в крайне затруднительном материальном положении. В составе таких домохозяйств есть пожилые граждане, люди с инвалидностью и дети, потерявшие кормильца.

Всего к категории E относятся 120 тыс. домохозяйств — 2% от общего числа.

Основные характеристики этой категории — отсутствие доходов либо их уровень ниже черты бедности, наличие просроченной кредитной задолженности свыше 90 дней, отсутствие трудоспособных членов семьи, а также собственного жилья.

«Данная категория попадает под критерий нуждаемости и обеспечивается сегодня всеми необходимыми мерами государственной поддержки», — уточнил министр.

Таким образом, для домохозяйств категорий С и D меры государственной поддержки сохраняются, а категория E обеспечивается необходимыми мерами поддержки с учётом критерия нуждаемости.

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