Более половины домохозяйств Казахстана отнесли к категории С

В Казахстане к категории С относятся 3,2 млн домохозяйств — это 52% от их общего числа. Ежемесячный доход на каждого члена семьи в этой категории составляет от 203 тыс. до 305 тыс. тенге. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в СЦК.
Одним из критериев категории С также является обеспеченность жильём площадью свыше 40 квадратных метров на человека.
К этой категории могут относиться индивидуальные предприниматели и владельцы малых предприятий, а также владельцы автомобилей массового сегмента, включая Lada, Chevrolet и Toyota. Для граждан, занимающихся сельским хозяйством, предусмотрен критерий наличия сельскохозяйственных земель площадью от 5 до 50 гектаров.
Министр подчеркнул, что меры государственной поддержки для домохозяйств категории С, как и категории D, сохраняются.
Кто относится к категории D
Категория D включает экономически уязвимые домохозяйства, доходов которых недостаточно для обеспечения финансовой устойчивости. Непредвиденные расходы могут существенно ухудшить их материальное положение.
В Казахстане к этой категории относятся 1,4 млн домохозяйств, или 22% от общего числа. Ежемесячный доход на каждого члена семьи составляет от 51 тыс. до 102 тыс. тенге.
Среди других характеристик — наличие просроченной кредитной задолженности, отсутствие занятости у трудоспособных членов семьи, а также обеспеченность жильём площадью не менее 18 квадратных метров на человека.
«Как я уже сказал, критерий нуждаемости для данной категории не распространяется. Они как получали пособие, так и получают», — заявил Аскарбек Ертаев.
Категория E — наиболее уязвимые семьи
К категории E относятся экономически и социально уязвимые домохозяйства, находящиеся в крайне затруднительном материальном положении. В составе таких домохозяйств есть пожилые граждане, люди с инвалидностью и дети, потерявшие кормильца.
Всего к категории E относятся 120 тыс. домохозяйств — 2% от общего числа.
Основные характеристики этой категории — отсутствие доходов либо их уровень ниже черты бедности, наличие просроченной кредитной задолженности свыше 90 дней, отсутствие трудоспособных членов семьи, а также собственного жилья.
«Данная категория попадает под критерий нуждаемости и обеспечивается сегодня всеми необходимыми мерами государственной поддержки», — уточнил министр.
Таким образом, для домохозяйств категорий С и D меры государственной поддержки сохраняются, а категория E обеспечивается необходимыми мерами поддержки с учётом критерия нуждаемости.
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