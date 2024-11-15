Больше 100 тысяч тенге в месяц: сколько казахстанцы тратят на погашение кредитов





Каждый третий участник опроса Нацбанка с действующими кредитами ежемесячно направляет на их погашение более 100 тысяч тенге. При этом задолженность по беззалоговым потребительским займам в стране достигла 11,6 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Темпы кредитования замедлились, но долг на человека вырос

По годовому отчёту Национального банка, в 2025 году объём банковского кредитования увеличился на 19,1% — до 40,2 трлн тенге. В расширенном определении, которое учитывает также МФО и ряд других кредиторов, кредиты в экономике достигли 50,6 трлн тенге.

Рост потребительского кредитного портфеля замедлился с 33,5% в 2024 году до 21% в 2025-м. В сегменте беззалоговых потребительских займов показатель снизился с 29,2% до 14,6%.

Однако средний долг по потребительским кредитам на одного заёмщика за год вырос на 18,3%. Число заёмщиков с задолженностью свыше миллиона тенге увеличилось на 13%.

На что берут деньги

Согласно сентябрьскому опросу Нацбанка за 2026 год, наиболее распространены кредиты на покупку товаров и рассрочка. Их указали 29,6% и 22,8% респондентов соответственно.

Кредиты на неотложные нужды имеют 14,9% опрошенных. В эту категорию входят, в частности, расходы на свадьбы, путешествия и лечение.

Займы микрофинансовых организаций отметили 12,4% участников, ипотеку — 11%, автокредиты — 8,9%, другие виды кредитов — 7,6%. Об отсутствии кредитов сообщил 31% респондентов.

Средняя ставка по кредитам для физических лиц превысила 20% годовых.

Автокредиты стали дороже

По данным, которые приводит экономист Руслан Султанов, доля автокредитов в кредитном портфеле физических лиц выросла с 8% в первом квартале 2023 года до 16% к концу 2025-го.

Однако в первом полугодии 2026 года выдача новых автозаймов сократилась. Согласно обзору Ассоциации финансистов Казахстана, количество заявок уменьшилось на 9%, одобренных заявок — на 13%. Объём выдачи снизился на 24%, до 886,6 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка по автокредитам за год выросла с 18,8% до 24,4%. Отношение расчётного ежемесячного платежа к средней зарплате увеличилось с 24,7% до 30,6%.

Более 90% задолженности по автокредитам приходится на займы размером от 5 млн до 20 млн тенге.

Сколько уходит на ежемесячные платежи

Среди опрошенных с действующими кредитами:

33,5% выплачивают более 100 тысяч тенге в месяц;

9,6% — от 90 тысяч до 100 тысяч тенге;

17,8% — от 50 тысяч до 90 тысяч тенге.

Таким образом, у 60,9% заёмщиков ежемесячные платежи превышают 50 тысяч тенге.

При этом 21,4% участников сентябрьского опроса намерены оформить заём в ближайшие 12 месяцев. В октябре 2025 года таких было 19,4%. Не планируют брать новые кредиты 64,9% респондентов.

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