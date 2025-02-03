Будет ли Нацбанк менять базовую ставку до конца года: ответ Сулейменова





Вероятность изменения базовой ставки до конца 2026 года остаётся низкой. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, отметив, что дальнейшие решения будут зависеть от экономических показателей и инфляционных рисков.

По его словам, регулятор будет оценивать устойчивость замедления инфляции, ожидания населения и общий баланс рисков.

«Мы продолжим проведение умеренно жёсткой денежно-кредитной политики, оценивать ситуацию на рынке ГСМ и услуг ЖКХ, а также масштабы фискального и квазифискального стимулирования», — сообщил глава Нацбанка.

Среди дополнительных рисков Сулейменов назвал повышение мировых цен на продовольствие, нестабильность нефтяного рынка и внешнее инфляционное давление.

При этом экономика Казахстана продолжает расти. За девять месяцев 2026 года ВВП увеличился на 4,2 процента, а без учёта горнодобывающей промышленности — на 5,4 процента. Добыча нефти за этот период сократилась на 8,3 процента.

Нацбанк ставит целью снизить инфляцию до 6,5–8,5 процента в 2027 году, а в течение 2028 года приблизить её к пяти процентам.

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