Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал ситуацию, когда один сотрудник в коллективе собирает деньги на дни рождения, тои и другие мероприятия, а сумма мобильных переводов на его счёт за три месяца может превысить 1 млн тенге.

Он напомнил, что для передачи данных о мобильных переводах в органы госдоходов должны одновременно выполняться три условия:

поступления от 100 и более разных лиц;

в течение трёх последовательных месяцев;

общая сумма переводов за этот период превышает 1 млн тенге.

Что будет с переводами внутри коллектива

Журналисты привели пример больших коллективов, где координатор собирает деньги на различные поводы, и из-за этого формально могут выполниться критерии налогового контроля.

«Бывают такие случаи, у нас, например, есть координатор какой-нибудь, который собирает на дни рождения денюжки. Иногда это может превысить 1 млн тенге за 3 месяца от 100 разных лиц. В компании может быть 150–200 человек. Бывают такие случаи, тои бывают. Что вы будете делать в этом случае? Надо в общий отдел или в профсоюз переводить, наверное, а не таким работникам. Но если такие случаи будут, мы видим, что это в одной организации, постоянно один человек собирает на какие-то мероприятия и их количество превысило 100 человек и сумма превысила, то мы, конечно, при предъявлении уведомления данному лицу получим от него пояснение, и если удостоверимся, что это близкие люди, к нему вопросов не будет», – заявил Ержан Биржанов.

Цель — выявлять скрытый бизнес, а не тои

По словам вице-министра, задача новых правил — выявлять именно систематический предпринимательский доход, который маскируется под личные переводы, а не разовые или традиционные коллективные сборы в трудовых коллективах. В подобных случаях, подчеркнул он, важную роль будет играть анализ ситуации и разъяснения самого получателя переводов.

