4 июня прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств.

По данным следствия, методист-бухгалтер аппарата акима Новотроицкого сельского округа в период с августа 2021 по март 2025 года, используя свое служебное положение, незаконно начислила себе на карточный счет 9,7 млн тенге, образовавшихся в результате экономии и распорядилась ими по своему усмотрению.

Действия обвиняемой квалифицированы по статье «Хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере».

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карабалыкский районный суд.

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