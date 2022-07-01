Бухгалтер шантажом получил более 3 млн тенге от сотрудников госучреждений

Департаментом АФМ по Костанайской области по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных денег, была привлечена частная аудиторская компания, которая в качестве ассистента аудитора привлекла профессионального бухгалтера.
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В ходе проверки наемный специалист, убеждая материально-ответственных лиц ГКП, в отношении которого было возбуждено дело, в том, что он формирует заключение и вправе включать либо не включать в него нарушения, обманным путем заполучил от сотрудников госпредприятия денежные средства в общей сумме 3 млн 80 тыс. тенге.
Фактически он такими полномочиями не обладал, так как не являлся аудитором и в его обязанности это не входило.
Бухгалтер задержан с поличным при очередном получении денежных средств в сумме 500 тыс. тенге. Дело передано в суд.
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