Бураны бушуют. 30 аварий произошло в Костанайской области

Вчера в Костанайской области ухудшилась погода. Была метель, порывистый ветер и нулевая видимость для водителей.

Всего было перекрыто 10 республиканских и 17 областных автодорог.

Более 420 полицейских из числа патрульных и участковых инспекторов обеспечивали дорожную безопасность в регионе и оказывали помощь водителям. На перекрытых участках оказалось порядка 400 машин.

Вчера по области зарегистрировано 30 ДТП, без пострадавших. Причинен материальный ущерб.

Призываем водителей не игнорировать сообщения ЧС, заблаговременно выстраивать свои маршруты и строго соблюдать правила дорожного движения.

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