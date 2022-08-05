Бывший муж напал с ножом на женщину в автобусе: в Сети появилось видео

кадр из видео
По данным общественного фонда «НеМолчи.kz», инцидент произошел в автобусе. На 27-летнюю женщину, мать двоих детей, напал с ножом ее бывший супруг.
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Бывший супруг напал с ножом на 27-летнюю женщину в Алматы, передает Tengrinews.kz.
Судя по кадрам, которые опубликовал фонд, женщина и мужчина изначально вели беседу. После мужчина начал применять физическую силу к женщине, в его руках заметен предмет, похожий на нож. Удержать нападавшего помог очевидец, один из пассажиров автобуса.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что факт зарегистрирован в управлении полиции Алатауского района.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет дана квалификация и принято окончательное процессуальное решение», — сказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
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