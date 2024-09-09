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Cборная Казахстана по кокпару разгромила команду Узбекистана на Играх кочевников

Фото и видео взято из instagram.com/ulttyqatsport.kz/

На V Всемирных играх кочевников сборная Казахстана по кокпару (традиционная игра на лошадях) одержала убедительную победу над сборной Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Счет составил 16:0. Об этом 9 сентября рассказали в пресс-службе Национального центра национальных и конных видов спорта.

В первом тайме казахстанские игроки вели с преимуществом 8:0. Во втором тайме им удалось увеличить счет до 16:0.

«Мы хорошо знаем нашего соперника. Мы уже играли в Узбекистане. Мы тщательно подготовили наших лошадей и выложились на максимум для достижения победы», – отметил игрок национальной сборной по кокпару Қурманбек Турганбек.

Соревнования по кокпару проходят на ипподроме «Қазанат». В них участвуют команды из девяти стран: Казахстан, США, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Венгрия, Китай, Монголия и Турция, всего 104 спортсмена.

Финальные игры пройдут 12 сентября.

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