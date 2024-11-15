Центр Костаная ждёт реновация: что предусмотрено в генплане

Четыре основных направления развития Костаная определены в корректировке генерального плана города. О них сообщила руководитель отдела архитектуры Г. Г. Курмангалиева.
Первое направление — реновация центральной части города. Расположенную здесь усадебную застройку со временем планируют преобразовать в современные жилые кварталы.
Второе — развитие южной части Костаная, включая комплексное освоение районов «Кунай-1» и «Кунай-2».
Третье направление касается производственных территорий. Новые индустриальные площадки предусмотрены на севере и западе города, за пределами жилых районов, с учётом санитарно-защитных зон. По словам руководителя отдела, это позволит привлекать инвесторов и создавать рабочие места, не ухудшая условия проживания горожан.
Четвёртое направление — резервные территории для перспективной жилой застройки.
Курмангалиева подчеркнула, что генеральный план реализуется поэтапно, в течение многих лет. Каждая территория отдельно прорабатывается в проекте детальной планировки.
«Поэтому обозначение земельных участков на схеме генплана — это ориентир развития, а не решение об изъятии», — пояснила она.
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