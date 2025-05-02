С 1 июля 2025 года в Казахстане планируется установить новые предельные оптовые цены на товарный газ. Соответствующий проект приказа министра энергетики опубликован для общественного обсуждения, передаёт BaigeNews.kz.

В документе отмечается, что в условиях продолжающейся газификации населения, подключения промышленных и энергетических объектов резко возрастает внутреннее потребление газа. Установленные предельные оптовые цены на товарный газ остаются ниже себестоимости, что делает его поставку внутри страны убыточной и создаёт риски дефицита. По прогнозам, при сохранении текущих цен риск дефицита газа станет критическим уже после 2026 года.

«Для избежания нехватки товарного газа и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, вносятся изменения в нормативно-правовую базу, предусматривающую пересмотр предельных оптовых цен на внутреннем рынке. Согласно отраслевым экспертным расчетам, для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен в среднем до 33% в течение ближайших трёх лет», — говорится в проекте.

Ожидается, что обновлённый уровень цен позволит привлечь инвестиции в строительство новых газоперерабатывающих заводов, модернизацию инфраструктуры и освоение новых месторождений. Также планируется устранить значительные ценовые различия между регионами страны.

Публичное обсуждение проекта продлится до 5 мая.