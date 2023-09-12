Цены на некоторые овощи в Костанайской области стабилизировались

С приходом осени цены на ряд овощей в Костанайской области стабилизировались, отмечают специалисты. Стабфонд активно ведет из закуп. Причем заключают контракты они не только с местными товаропроизводителями, но и из южных регионов.

Так, овощи летом и весной везли из Туркестанской области и Таджикистана. Благодаря этому удалось стабилизировать цены на лук. Сейчас, к примеру, его продают из стабфонда по 99 тенге за кг, а картофель — 115.

«В свою очередь, буквально на этой недели стал доступен свежий урожай моркови. Цена на прилавке стоит 175 тенге так как цена только установлена, мы собираем заявки от торговых точек ив ближайшее время эта цена будет доступна на прилавках магазинов по капусте ожидаем сбор урожая от нашего местного сельхозтоваропроизводителей после чего мы объявим цена в местных торговых точках», — сказал директор департамента АО СПК «Тобол» Айбек Темирбеков.

При этом костанайские овощеводы до сих пор не могут точно определиться с ценами на овощи этого года. И причина — сложности в уборочной компании, на которую фермеры смогли выйти на две недели позже чем планировалось. И то, полноценно работать в полях им не позволяют осадки. Как отмечает руководитель крестьяского хозяйства «Тэрра», расходы на проведение уборочной у них выросли в 2 раза. А это и работа техники, и обработка овощей при закладке на хранение. Но и это еще не все.

«В этом году я думаю самый главный фактор — это российский рубль, и у нас и у зерновиков, потому что в пересчете на тенге у наших соседей картофель будут дешевый и, соответственно, будет этот дешевый картофель заходить сюда и для казахстанского производителя это будет сдерживатель цены», — отметил директор К/Х «Тэрра» Владимир Семейкин.

Говорить об окончательных ценах в хозяйстве не готовы. Овощи еще нужно собрать с полей, а вот здесь серьезные трудности. Если к осадкам добавятся ранние заморозки — это осложнит ситуацию и отрицательно скажется на стоимости овощей. Даже хороший урожай в данном ситуации может погибнуть. Сейчас же в стабфонде находится 4 тыс. т картофеля ,900 т моркови, 940 капусты и 665 т лука. Как отмечают специалисты, этого пока достаточно, чтобы обеспечить жителей Костанайской области дешевыми овощами. Напомним, что 16 сентября в областном центре состоится сельскохозяйственная ярмарка, где обещают цены на 15-20 процентов ниже

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