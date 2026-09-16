Часть налога на недвижимость предлагают направлять на техническое обследование домов





В Казахстане предлагают создать отдельный фонд для технического аудита жилищного фонда. Одним из источников его финансирования может стать часть налога на недвижимое имущество. Такую инициативу озвучил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в ответе на депутатский запрос, сообщает LS.

По словам министра, технические обследования домов финансируются из местных бюджетов, однако средств на эти мероприятия не хватает. Поэтому ведомство предлагает проработать создание фонда на законодательном уровне. Поступающие деньги планируется использовать целевым образом — на технический аудит жилого фонда.

Результаты обследований предлагается вносить в цифровую систему министерства. Для этого при соответствующем финансировании потребуется развивать её и подключать необходимые модули.

На ремонт домов не хватает 16 миллиардов тенге

По информации Нагаспаева, на 2027–2029 годы акиматы направили бюджетные заявки на капитальный ремонт 339 многоквартирных домов, включая замену 220 лифтов. Общая запрашиваемая сумма составила 19,9 миллиарда тенге.

Министерство финансов поддержало финансирование на 3,9 миллиарда тенге — для капитального ремонта 177 домов, в том числе замены 217 лифтов. Средства предусмотрены за счёт перераспределения в пределах ранее установленного лимита. Дефицит финансирования по заявкам оценивается в 16 миллиардов тенге.

В жилищных инспекциях выявили системные проблемы

Министр также сообщил о нехватке специалистов и технической базы в региональных жилищных инспекциях. По его оценке, контроль за управлением объектами кондоминиума зачастую проводится формально.

При этом инспекции отвечают и за государственный контроль опасных технических устройств. В качестве примера Нагаспаев привёл Астану, где два специалиста контролируют 10,8 тысячи лифтов и одновременно отвечают за газовые баллоны и водогрейные котлы.

По словам главы ведомства, инспекторам в областях не хватает знаний о механизмах безопасности лифтов, газоснабжения и автономных котлов отопления. Эти проблемы он назвал структурным сбоем, угрожающим безопасности граждан.

Кроме того, не во всех акиматах созданы отделы жилищной инспекции. В некоторых случаях их обязанности дополнительно возложены на сотрудников отделов энергетики и ЖКХ, а в ряде регионов, районных центров и моногородов инспекции не укомплектованы.

Для изменения ситуации Минпром предлагает вернуть контроль за опасными техническими устройствами на социальных объектах, в том числе в многоквартирных домах, Комитету промышленной безопасности МЧС.

Также ведомство предлагает рассмотреть централизованное руководство в сфере управления и сохранения жилищного фонда с прямым подчинением местных жилищных инспекций центральному органу и поэтапной передачей ключевых контрольных и координационных функций в центральные аппараты.

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