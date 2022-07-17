Зоозащитники бьют тревогу. По их словам, к осени число бродячих собак в казахстанских городах может дойти до критической отметки. Новый закон запретил отстрел, однако и отлов ветстанции на улицах не проводят. Во многих городах так и не появились приюты, изоляторы для временного содержания собак, не ведется их стерилизация. К чему может привести бездействие властей – разбирался «31 канал».

Директор общественного фонда «Добрый город» Наталья Уголькова высказывает свои опасения. Летом число бездомных собак всегда увеличивается, передаёт informburo.kz Люди заводят их для дач, а осенью там бросают. В Караганде до сих пор не появились ни приюты, ни изоляторы временного содержания для бездомных собак и кошек. Полностью остановили отлов, но денег на стерилизацию не выделили. Новый закон об ответственном обращении с животными запрещает отстрел.

«У меня складывается ощущение, что ветеринарное управление просто сидит и ждёт, когда этот кризис, наконец, грянет. И они скажут: «Ну, смотрите, население требует отстрел возобновить. А что мы можем?» – говорит она.

Зоозащитники считают, лучший способ регулирования бродячих животных – стерилизация. 30 лет на отстрелы выделялись сотни миллионов тенге по стране, но собак меньше не стало. Строительство типовых приютов поручили отделам коммунального хозяйства, но быстро построить их в любом случае не смогут. В управлении ветеринарии решили пока сделать десяток вольеров для собак на скотомогильнике. Предложат участвовать в тендерах на стерилизацию и временное содержание бездомных частным ветклиникам и общественным приютам.

«Один момент хочу уточнить. Если образование стайное, которое несёт угрозу уже, или среди этих собак имеются больные, подозрительные, то их сразу будут отлавливать и умерщвлять. Есть норма закона, которая это позволяет», – уточняет руководитель Управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков.

Так что опасения зоозащитников не напрасны. Между тем, по их словам, в Уральске и Каскелене власти время зря не теряют. Там наладили стерилизацию бродячих животных, и нападений на людей стало меньше.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.