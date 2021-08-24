«Чё ты братуха обижаешься» — полиция расследует факт оскорбления полицейского в Костанайской области

В инстаграм-аккаунте размещено видео, которое послужило поводом разбирательства. В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали данный факт.
По данному факту управлением полиции города Костанай начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 378 ч 1 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей».
В настоящее время проводится необходимые следственные мероприятия.
Санкция статьи предполагает штраф от 80 МРП, либо исправительные работы, либо арест на срок до 20 суток.
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