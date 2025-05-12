5 мая стало известно, что Сара Назарбаева находится в тяжелом состоянии.

«Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением квалифицированных специалистов», — сообщили вечером 9 мая в Национальном госпитале МЦ УДП.

Администрация медицинского учреждения подчеркнула, что в соответствии с действующим законодательством информация о диагнозе, состоянии здоровья, методах и результатах лечения пациента является врачебной тайной. Доступ к таким сведениям возможен только с согласия пациентки либо при наличии иных законных оснований.