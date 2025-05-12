«Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением квалифицированных специалистов», — сообщили вечером 9 мая в Национальном госпитале МЦ УДП.
Администрация медицинского учреждения подчеркнула, что в соответствии с действующим законодательством информация о диагнозе, состоянии здоровья, методах и результатах лечения пациента является врачебной тайной. Доступ к таким сведениям возможен только с согласия пациентки либо при наличии иных законных оснований.
«Также в соответствии с принципами медицинской этики и профессиональной ответственности медицинские организации обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности при работе с персональными медицинскими данными. Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки с целью обеспечения ее законных прав на приватность, уважения к личной жизни и защиты от возможного вмешательства в процесс лечения», — добавили в медицинском учреждении.
Саре Назарбаевой 84 года.